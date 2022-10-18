Во вторник, 18 октября, парламент Эстонии объявил Россию государством-спонсором терроризма. Таким образом, местное правительство осудило попытку России аннексировать захваченные территории Украины.

Об этом сообщает ERR.

Как пишет издание, за проголосовало 88 депутатов. Голосов «против» или «воздержался» не было.

Согласно одобренному проекту резолюции, Рийгикогу (парламент Эстонии — прим.) резко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Парламент подтверждает, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов.

— Путем правонарушения никогда невозможно создать право. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию наибольшей угрозой для мира как в Европе, так и во всем мире, отмечается в проекте.

Напомним, сенаторы США от Демократической и Республиканской партий представили закон, согласно которому Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.