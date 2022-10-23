Собор Латвийской православной церкви (ЛПЦ) принял решение обратиться к патриарху Русской православной церкви Кириллу с просьбой предоставить ей статус автокефальной и внести соответствующие изменения в устав.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении ЛПЦ.

Во время собора Латвийской православной церкви абсолютное большинство присутствующих поддержало изменения в закон, инициированные президентом Эгилсом Левитсом и одобренные Сеймом в сентябре.

Согласно им, в устав ЛПЦ до 31 октября текущего года должны быть внесены изменения, соответствующие закону — то есть об автокефальном статусе церкви.

«В связи с принятием коренных изменений в закон о Латвийской православной церкви относительно автокефального статуса ЛПЦ и в связи с обращением кабинета министров Латвийской Республики к святейшему патриарху Кириллу делегаты собора Латвийской православной церкви подписали обращение к святейшему патриарху Кириллу относительно канонического решения. », - говорится в сообщении.

ЛПЦ действует при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и войну против Украины. Как ранее объяснял Эгилс Левитс, предложенный им закон восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть Московского патриарха над церковью в Латвии.

Автокефалия – это статус поместной церкви как независимой самоуправляемой части Вселенской православной церкви. Автокефальная церковь имеет более широкие права, чем автономная церковь, и не является ни иерархически, ни административно частью другой православной церкви.

Ранее сообщалось, что Венгрия снова не дает ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла.