Несмотря на то, что генномодифицированные культуры в Украине вроде бы не используются, в последние годы начала поступать информация, что агропроизводители все же выращивают ГМО – сою, рапс, кукурузу, которые устойчивы к гербицидам и дают более высокие урожаи.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду во время заседания круглого стола, где обсуждали данную проблему, сообщается на сайте Верховной Рады.

— Это неприятный сигнал, учитывая тот факт, что Украина занимает лидирующие позиции в мире как производитель и экспортер зерновых. Наш потенциал развития и производства продуктов питания колоссальный. А потому никаких теневых историй. Все должно быть понятно, прозрачно, согласно закону, – отметил Александр Гайду.

Система обращения ГМО давно нормирована в цивилизованных странах. Планируется обновить законодательство и в Украине.

— Уже скоро наш комитет рассмотрит законопроект, обновляющий нормы по выращиванию и использованию ГМО. Это нужно производителям, аграриям и потребителям. ГМО должно быть не в тени, а под контролем, – отметил Александр Гайду.

Напомним, парламентский Комитет по вопросам аграрной и земельной политики в первую очередь рассмотрит законодательные инициативы, направленные на борьбу с незаконным рыболовством и ускорение интеграции Украины с рынками стран ЕС.