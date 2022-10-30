Из-за постоянных обстрелов Николаева российскими оккупантами только 26% жителей города имеют доступ к безопасной питьевой воде.

Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского исследования Ipsos Ukraine Resilience Monitor о влиянии войны на средства существования и доступе к основным услугам жизнеобеспечения в крупных городах, пишут «НикВести».

Сентябрьский опрос выявил, что многие службы жизнеобеспечения работают во всех городах, где проводилось исследование, или в большинстве из них – за определенными исключениями. По крайней мере, 98% респондентов в пяти городах имели доступ к электроэнергии и мобильной связи, и по меньшей мере 90% имели доступ в Интернет.

Однако, если большинство жителей Львова (91%), Киева (85%), Днепра (81%) и Харькова (84%) сообщили о доступе к безопасной питьевой воде, в Николаеве оказалось только 26% из-за неустанных бомбардировок в течение семи месяцев. Другие жизненно важные услуги в Николаеве также нестабильны: только 55% жителей сообщают, что имеют отопление, 43% – горячую воду.

Напомним, в материале «НикВести» «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды» речь идет о ситуации с водой в городе, чем грозит николаевцам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше.