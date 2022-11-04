В Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.

Об этом сообщила спикер командования Наталья Гуменюк, пишут «НикВести».

— Враг накопил там много логистики и своих элементов обеспечения, но горение шести цистерн с горючим было метко под нашим огневым контролем, — говорит она.

Она также добавила, что украинские военные также точно завалили удар по вражеским складам с боеприпасами и техникой, после чего оккупанты были вынуждены передислоцироваться.

Напомним, российские захватчики объявили о введении круглосуточного комендантского часа на территории Херсона.

Ранее сообщалось, что в Херсоне из здания облгосадминистрации исчез флаг Российской Федерации . В ОК «Юг» считают, что это может быть провокацией .

Также сообщалось, что российские оккупанты оставили свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

В свою очередь, назначенный россиянами заместитель председателя оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильная».