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Парламент принял законопроект №4568 «О материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами», направленный на усиление защиты здоровья потребителей.
Закон определяет требования к упаковке пищевых продуктов и контактирующих с ними материалов, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
— Сегодня законодательство предъявляет строгие требования к составляющим пищевым продуктам, которые мы употребляем. Однако стандарты упаковки были достаточно лояльны. Соответственно, существовал риск негативного влияния составляющих упаковки на пищевой продукт, который мог утратить свои свойства и даже нанести ущерб тем, кто его потребляет. Принятый законопроект это изменяет. Он ужесточает требования к производству и обращению контактирующих материалов, вводит государственную регистрацию веществ, которые будут использоваться в производствах, — отметил глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.
Изменения касаются производителей значительного количества материалов и предметов, контактирующих с продуктами — молочными, кондитерскими, алкогольными, мясными и т.п.
— Это нужное решение, которое защищает наших потребителей, расширяет рынки для наших производителей и приближает к европейским стандартам безопасности пищевых продуктов, — добавил нардеп.
Напомним, парламентский Комитет по вопросам аграрной и земельной политики в первую очередь рассмотрит законодательные инициативы, направленные на борьбу с незаконным рыболовством и ускорение интеграции Украины с рынками стран ЕС.
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Парламент принял законопроект №4568 «О материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами», направленный на усиление защиты здоровья потребителей.
Закон определяет требования к упаковке пищевых продуктов и контактирующих с ними материалов, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
— Сегодня законодательство предъявляет строгие требования к составляющим пищевым продуктам, которые мы употребляем. Однако стандарты упаковки были достаточно лояльны. Соответственно, существовал риск негативного влияния составляющих упаковки на пищевой продукт, который мог утратить свои свойства и даже нанести ущерб тем, кто его потребляет. Принятый законопроект это изменяет. Он ужесточает требования к производству и обращению контактирующих материалов, вводит государственную регистрацию веществ, которые будут использоваться в производствах, — отметил глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.
Изменения касаются производителей значительного количества материалов и предметов, контактирующих с продуктами — молочными, кондитерскими, алкогольными, мясными и т.п.
— Это нужное решение, которое защищает наших потребителей, расширяет рынки для наших производителей и приближает к европейским стандартам безопасности пищевых продуктов, — добавил нардеп.
Напомним, парламентский Комитет по вопросам аграрной и земельной политики в первую очередь рассмотрит законодательные инициативы, направленные на борьбу с незаконным рыболовством и ускорение интеграции Украины с рынками стран ЕС.