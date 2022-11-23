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Во время массированной российской атаки на украинские регионы 23 ноября противовоздушная оборона сбила 5 дронов-камикадзе и 51 из примерно 70 ракет.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. Для этого россияне использовали 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также два малых ракетных катера в акватории Черного моря.
По подсчету Воздушных сил, всего оккупанты выпустили около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 и «Калибр». Все пять сбитых дронов принадлежали к типу Ланцет — их уничтожили на юге Украины.
Напомним, в Николаевской области объекты критической инфраструктуры уже начали переводить на резервное питание, в частности больницы, сообщил Председатель областной военной администрации Виталий Ким.
Во время массированной российской атаки на украинские регионы 23 ноября противовоздушная оборона сбила 5 дронов-камикадзе и 51 из примерно 70 ракет.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. Для этого россияне использовали 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также два малых ракетных катера в акватории Черного моря.
По подсчету Воздушных сил, всего оккупанты выпустили около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 и «Калибр». Все пять сбитых дронов принадлежали к типу Ланцет — их уничтожили на юге Украины.
Напомним, в Николаевской области объекты критической инфраструктуры уже начали переводить на резервное питание, в частности больницы, сообщил Председатель областной военной администрации Виталий Ким.