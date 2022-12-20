Украинские власти считают, что российский диктатор Владимир Путин пытался в Минске 19 декабря склонить белорусского диктатора Александра Лукашенко направить белорусские войска на войну против Украины.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщили в эфире национального телемарафона.

— Путин требует прямого вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько обладаем информацией ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко участвовать в этом. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время. Мы готовимся к любому развитию событий, – сказал Алексей Данилов.

Алексей Данилов напомнил, что в воскресенье, 18 декабря, ситуация в Беларуси обсуждали на заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины: «Мы понимаем, что происходит, к чему нам нужно готовиться».

Секретарь СНБО также отметил, что Путин впервые за 3 года сам приехал в Лукашенко, ранее белорусский руководитель ездил в РФ.

— Если говорить о визитах уровня диктаторов один на один Лукашенко – Путин, трудно представить, что они на карте Европы, Беларуси или Украины картофелем расставляют позиции и говорят, какая батальонная группа куда будет нападать. Нет. Если бы речь шла о конкретной подготовке операции, это уже уровень другой – скажем, генеральных штабов по меньшей мере. Если встречается Путин и тем более едет к диктатору – это значит, что не все так хорошо, как он хотел бы, на самом деле. Это то, что нам нужно знать и понимать. Но уговаривать, может, будет. И, безусловно, это одна из мечтаний Путина – вовлечь режим Лукашенко и Беларусь в полномасштабную наземную операцию. Каким бы ни был диктатор Лукашенко, но по состоянию на данный момент инстинкт самосохранения полностью его еще не покинул. И до сегодняшнего момента он понимал, что подобное решение будет абсолютным актом суицида и для его режима, и для его армии, – сказал Андрей Юсов. .