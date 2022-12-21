По состоянию на среду, 21 декабря, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности и ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей постоянными вражескими ракетными и беспилотными атаками.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Таким образом, до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к введению аварийных ограничений.

Также сообщается, что работают все виды генерации электроэнергии.

Кроме того, ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве, остается сложной.

К тому же сегодня ночью россияне снова обстреливали артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего были повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты. Восстановления поврежденных оккупантами сетей продолжаются непрерывно.