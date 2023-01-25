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В Испании задержан мужчина, подозреваемый в рассылке писем с пиротехническими материалами, в том числе в адрес посольства Украины.
Об этом сообщает El Pais.
По данным издания, сотрудники полиции арестовали в городе Бургос на севере страны 74-летнего мужчину как предполагаемого автора шести писем с пиротехническими материалами, повлекшими антитеррористическую тревогу в конце ноября и начале декабря.
В числе получателей были премьер-министр Испании Педро Санчес, а также посольства Украины и США в Мадриде.
По данным СМИ, арестованный мужчина, гражданин Испании, якобы действовал сам и не связан ни с одной группой. Полиция проводит обыск по его месту жительства в Бургосе.
Напомним, днем 30 ноября раздался взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована его имени. Она вызывала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.
Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт.
Кроме того, свертки с, вероятно, взрывными устройствами получили премьер и Минобороны Испании, а также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.
Также полиция Испании изъяла еще три конверта, адресованные украинским дипломатическим учреждениям, у которых, похоже , были глаза животных.
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В Испании задержан мужчина, подозреваемый в рассылке писем с пиротехническими материалами, в том числе в адрес посольства Украины.
Об этом сообщает El Pais.
По данным издания, сотрудники полиции арестовали в городе Бургос на севере страны 74-летнего мужчину как предполагаемого автора шести писем с пиротехническими материалами, повлекшими антитеррористическую тревогу в конце ноября и начале декабря.
В числе получателей были премьер-министр Испании Педро Санчес, а также посольства Украины и США в Мадриде.
По данным СМИ, арестованный мужчина, гражданин Испании, якобы действовал сам и не связан ни с одной группой. Полиция проводит обыск по его месту жительства в Бургосе.
Напомним, днем 30 ноября раздался взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована его имени. Она вызывала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.
Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт.
Кроме того, свертки с, вероятно, взрывными устройствами получили премьер и Минобороны Испании, а также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.
Также полиция Испании изъяла еще три конверта, адресованные украинским дипломатическим учреждениям, у которых, похоже , были глаза животных.