В Испании задержан мужчина, подозреваемый в рассылке писем с пиротехническими материалами, в том числе в адрес посольства Украины.

Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, сотрудники полиции арестовали в городе Бургос на севере страны 74-летнего мужчину как предполагаемого автора шести писем с пиротехническими материалами, повлекшими антитеррористическую тревогу в конце ноября и начале декабря.

В числе получателей были премьер-министр Испании Педро Санчес, а также посольства Украины и США в Мадриде.

По данным СМИ, арестованный мужчина, гражданин Испании, якобы действовал сам и не связан ни с одной группой. Полиция проводит обыск по его месту жительства в Бургосе.

Напомним, днем 30 ноября раздался взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована его имени. Она вызывала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.

Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт.

Кроме того, свертки с, вероятно, взрывными устройствами получили премьер и Минобороны Испании, а также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.

Также полиция Испании изъяла еще три конверта, адресованные украинским дипломатическим учреждениям, у которых, похоже , были глаза животных.