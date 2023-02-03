Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в 2023 году не планируется строить новые объекты на территории Николаевской области.

Об этом он рассказал в интервью Василию Голованову, пишут «НикВести».

Однако глава ОВА не исключает такой возможности в случае привлечения дополнительных средств на восстановление региона.

— Дополнительные новые объекты строиться не будут. Но если, скажем, будут дополнительные деньги, то будут. Прежде всего, будут восстанавливаться инфраструктура: мосты, здания, больницы, школы. То есть у нас есть многое восстанавливать и люди просто не понимают, если мы будем что-то новое строить, не восстановив полноценную функциональность области, – сказал Виталий Ким.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что большое восстановление области уже продолжается. В частности, это касается сотрудничества с Королевством Дания, что «станет лучше и эффективнее».

Как сообщалось, правительство Дании выразило готовность помочь Николаеву восстановить разрушенную инфраструктуру. В Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.

Делегацию из Дании, посетившую Николаев 30 января, поразили разрушения, вызванные российской агрессией.