Депутат Миколаївської міськради від «Слуги народу», заступник начальника Миколаївської РВА Раміль Агабеков вважає, що містяни мають переобрати деяких голів ОСББ, що поїхали з міста.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «МАРТ».

Депутат значив, що деякі голови об’єднань співвласників багатоквартирних будинків стовідсотково відпрацювали підготовку до опалювального сезону, а дехто не зміг впоратися із завданнями, зокрема, через відсутність у Миколаєві.

— Я знаю голів ОСББ, які під час інтенсивної підготовки (до пуску тепла, — прим.) не вилазили з підвалів. Вони там сиділи, завжди на зв’язку з усіма квартирами, пропрацювали питання, в які квартири вже зайшло тепло, в які ні. Знаю випадки, де недопрацювання, не встигли, наприклад. Знаю випадки, де голови ОСББ не на місці, переїхали в інше місто або десь в Європі, але вони все ж таки залишаються на посаді і намагають дистанційно вирішити питання, добре, коли в них є якісь помічники на місці. Але я вважаю, що там де є проблеми і голови ОСББ не на місцях, я вважаю, що мешканці цих будинків мають задуматися щодо керівника ОСББ: переобрати голову, щоб об’єднання очолювала людина, яка є на місці і може пропрацьовувати питання в офлайн-режимі, — сказав Раміль Агабеков.

Раміль Агабеков

Зазначимо, що деякі депутати міської ради теж тривалий час вже не знаходяться в місті, через що усі сесії відбуваються в онлайн-режимі, але наразі ніхто з місцевих політиків не веде мову про переобрання міської ради.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.