У Херсоні затвердили міську програму «Екологія»: у ній є будівництво майданчика для сортування відходів руйнації

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, фото «МикВісті»

У Херсоні затвердили міську цільову програму «Екологія» на 2024-2026 роки.

Відповідне розпорядження №895р підписав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, пишуть «МикВісті».

Серед екологічних проблем Херсонської громади у програмі вказано засмічення та забруднення території внаслідок руйнувань, окупації та підриву росіянами Каховської ГЕС, відсутність сучасної системи поводження з відходами, необхідність рекультивації міського полігону, стихійні сміттєзвалища, збереження та охорони природних ресурсів та інше.

Програма «Екологія» передбачає перелік заходів: розробку стратегії до «нуль відходів», облаштування майданчика для забезпечення вторинного сортування відходів від руйнувань, розроблення місцевого плану управління відходами, встановлення за кошти Європейського Союзу лінії для сортування окремих фракцій побутових відходів, заходи з озеленення території ті інше. На реалізацію програми лише цьогоріч потрібно 132 тисячі гривень, йдеться у документі.

Там також зазначається, що до кінця року у межах програми Європейського Союзу LIFE експерти розроблять для Херсонської громади стратегію управління відходами.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «МикВісті» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

У 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.

Читайте також статтю «МикВісті» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».