Путін підписав нову ядерну доктрину РФ, розширивши підстави для застосування ядерної зброї

Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Фото: Getty Images

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про затвердження нової редакції «Основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування».

Документ опублікований 19 листопада на офіційному порталі правової інформації і вже набув чинності.

Доктрина 2024 року значно деталізує умови застосування ядерної зброї, розширює визначення противника та враховує сучасні види військових загроз, включно з повітряно-космічними.

Оновлена ядерна доктрина включає п’ять ключових підстав для застосування ядерної зброї:

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Запуск балістичних ракет:

Надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, які атакують території РФ або її союзників. Застосування зброї масового ураження:

Використання противником ядерної чи іншої зброї масового ураження проти територій РФ, її союзників або військових об’єктів РФ за межами території держави. Атака на критичні об’єкти:

Виведення з ладу критично важливих державних або військових об’єктів РФ, що призводить до зриву дій її ядерних сил. Агресія проти РФ чи Білорусі:

Агресія із застосуванням звичайної зброї, що створює критичну загрозу суверенітету або територіальній цілісності РФ чи Республіки Білорусь як учасника Союзної держави. Масований запуск засобів повітряно-космічного нападу:

Надходження достовірної інформації про масований старт стратегічної авіації, крилатих ракет, безпілотників, гіперзвукових і інших літальних апаратів із подальшим перетином державного кордону РФ.

Документ визначає, що держави, які надають свою територію, повітряний чи морський простір, або ресурси для підготовки чи здійснення агресії проти РФ, підпадають під дію «ядерного стримування» для такої держави.

Прессекретар президента Дмитро Пєсков прокоментував затвердження нової ядерної доктрини Росії та заявив, що її публікація є «своєчасною».

«Ви можете ознайомитися з відповідними параграфами Основ, але загалом там ідеться, зокрема, і про те, що РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії із застосуванням звичайної зброї проти неї та/або Білорусі як учасника Союзної держави, що створює критичну загрозу їхньому суверенітету або територіальній цілісності», — сказав він.

Російське Міністерство оборони заявило, що в ніч проти 19 листопада українські військові завдали удару шістьма ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області.