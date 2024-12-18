Рада не розглянула законопроєкт, що загрожує роботі журналістів, але його не зняли з розгляду, — Юрчишин

Рада не розглянула законопроєкт, що загрожує роботі журналістів, однак він не знятий з розгляду. Ілюстраційне фото: Shutterstock

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада не розглянула законопроєкт №10242 про посилення кримінальної відповідальності за публікацію інформації з електронних реєстрів, однак його не зняли з розгляду.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі «ДМ»

Він сказав, що законопроєкт не розглянули сьогодні, але він не знятий з розгляду.

«Ми і далі пропонуємо його відкласти, провести на базі Комітету з питань свободи слова діалог з представниками медіа, узгодити компромісний текст законопроєкту і тоді повертатися до його розгляду», — зазначив Ярослав Юрчишин.

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Депутат додав, що можливо законопроєкт спробують знову винести на голосування в найближчі дні, «але 1600 правок нікуди не ділися».

Нагадаємо, що перед цим законопроєкт намагалися прийняти 4 грудня. Однак Верховна Рада не підтримала і відправила на повторне друге читання закон про посилення кримінальної відповідальності за публікацію інформації з електронних реєстрів.

Тоді за скандальний законопроєкт проголосували всі присутні миколаївські нардепи. Свій голос «за» віддали нардепи Олександр Гайду, Максим Дирдін, Артем Чорноморов, Ігор Негулевський, Давид Арахамія та Олена Мошенець.

Раніше Інститут масової інформації оприлюднив заяву Медіаруху та правозахисників, що закликав нардепів не підтримувати законопроєкт №10242 у його нинішній редакції. Медійники вважають, що цим законопроєктом створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів. Зокрема, він відкриває можливість для прослуховування та стеження за журналістами.

Документ не підтримав і голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Нещодавно Інститут Масової інформації розʼяснив, які важливі для журналістів зміни пропонує законопроєкт у матеріалі «Законопроєкт № 10242: Як виправити загрозу для журналістів та викривачів».