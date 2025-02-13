В СБУ заявили, що санкції проти Порошенка, Медведчука, Боголюбова, Жеваго та Коломойського ввели через «загрозу держбезпеці»

Засідання Ради нацбезпеки, 13лютого 2025 року. Фото: пресслужба РНБО

РНБО ввела безстрокові санкції до олігархів, серед яких громадянин Ізраїлю Ігор Коломойський, громадяни України Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук через загрози державній безпеці.

Як заявили в СБУ, ці особи становлять загрозу державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету країни, а також створюють перешкоди для сталого економічного розвитку.

У відомстві зазначили, більшість з санкційного списку вже є підозрюваними у кримінальних провадженнях, розслідування яких ведуть СБУ, правоохоронні та антикорупційні органи.

«Зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України. За даними слідства, під час виконання повноважень Президента України високопосадовець поставив державу в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік», — говориться в повідомленні.

Також, за матеріалами СБУ, Ігорю Коломойському висунуто підозру у легалізації незаконних коштів та заволодінні чужим майном.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції Ради національної безпеки і оборони проти кількох українських бізнесменів та депутатів.

Петро Порошенко вже відреагував на рішення про санкції, назвавши їх «антиконституційними» та «політично мотивованими». Він також заявив, що до цього нібито причетні президент Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів та члени Ради національної безпеки і оборони.

Також слід зазначити, що депутати фракції «Європейська Солідарність» 13 лютого заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи зупинити політичні репресії.