Російську делегацію не акредитували на Мюнхенську конференцію, але вони можуть приїхати іншим шляхом

Крістоф Гойсген, фото: eurointegration.com.ua

Російську делегацію офіційно не акредитували для участі в Мюнхенській безпековій конференції, але їхні представники все ж можуть з’явитися там іншими способами.

Про це заявив голова конференції Крістоф Гойсген в ефірі Deutschlandfunk.

За його словами, без акредитації представники російського уряду не матимуть доступу до заходу, а уряд Німеччини не видавав їм візи. Водночас у конференції візьмуть участь представники так званої російської опозиції, серед яких Юлія Навальна та Жанна Нємцова.

Крістоф Гойсген також не зміг підтвердити можливі переговори між США та Росією у Мюнхені, про які раніше заявляв Дональд Трамп. За його словами, у нього немає жодної інформації про такі плани, але він не виключив, що росіяни можуть прибути до Німеччини іншим шляхом.

Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп заявив, що 14 лютого на конференції можуть відбутися переговори між представниками США, України та Росії. В Офісі президента України цю інформацію не підтвердили.

Очікується, що конференцію відкриє президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Також на заході виступить віцепрезидент США Джей Ді Венс. Спецпредставник Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог теж буде присутній, однак, ймовірно, не входитиме до складу американської переговорної делегації.

Також слід зазначити, що українська делегація на Мюнхенській безпековій конференції передала американській стороні доопрацьований проєкт меморандуму щодо партнерства, запропонований США.