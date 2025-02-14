Україна передала США допрацьований меморандум про партнерство
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- Альона Коханчук
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12:00, 14 лютого, 2025
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Україна допрацювала запропонований США проєкт меморандуму щодо партнерства та передала його американській стороні.
Про це повідомили в українській делегації на Мюнхенській безпековій конференції, пише «Укрінформ».
«Під час телефонної розмови у середу Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям. Україна передала документ, і американська сторона попросила час до 17:00, щоб із ним попрацювати», — повідомив співрозмовник агентства.
Зазначимо, що у п’ятницю, 14 лютого, розпочалася щорічна Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме до 16 лютого.
Раніше радник президента України Дмитро Литвин заявив, що на безпековій конференції в Мюнхені переговори з представниками Росії не плануються.