Україна передала США допрацьований меморандум про партнерство

Мюнхенська конференція з безпеки-2023. Фото: Michael Probst

Україна допрацювала запропонований США проєкт меморандуму щодо партнерства та передала його американській стороні.

Про це повідомили в українській делегації на Мюнхенській безпековій конференції, пише «Укрінформ».

«Під час телефонної розмови у середу Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям. Україна передала документ, і американська сторона попросила час до 17:00, щоб із ним попрацювати», — повідомив співрозмовник агентства.

Зазначимо, що у п’ятницю, 14 лютого, розпочалася щорічна Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме до 16 лютого.

Раніше радник президента України Дмитро Литвин заявив, що на безпековій конференції в Мюнхені переговори з представниками Росії не плануються.