Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачаються, — радник Зеленського

Радник президента України Дмитро Литвин та президента України Володимир Зеленський

Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що на безпековій конференції в Мюнхені переговори з представниками Росії не плануються.

Цитує його заяву агентство «Інтерфакс-Україна».

— Українська позиція незмінна… Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається, — сказав він журналістам.

За його словами, першочергово Україна має обговорювати питання з Сполученими Штатами за участю європейських партнерів.

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І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає, — наголосив Дмитро Литвин.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що в рамках Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч, у якій братимуть участь представники України, Росії та Сполучених Штатів.

Також слід зазначити, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили Україну та Близький схід, погодились, що війну потрібно зупинити. Згодом Дональд Трамп говорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».