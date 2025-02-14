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Зеленський заявив, що Україні для протистояння Росії може знадобитися армія до 1,5 млн осіб

Володимир Зеленський, фото: ОПВолодимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для ефективного протистояння потенційному вторгненню Росії Україні може знадобитися армія чисельністю до 1,5 мільйона осіб.

Про це він зазначив під час Мюнхенської безпекової конференції. 

«Не важливо з якої країни ці сили, в будь-якому випадку, нам потрібно 1,5 мільйона армії, якщо ми не в НАТО. Якщо ми справі хочемо, після припинення вогню, не боятися нової окупації чи нового вторгнення Росії. Це реальні безпекові гарантії. Путін знатиме, що він має 1,5 мільйонну армію та Україна має армію в 1,5 мільйона людей. Якщо він хоче прийти та загинути, будь ласка», – сказав Зеленський. 

Крім того, глава держави додав, що українські військові надали йому карту, на якій відображено кількість і типи військ партнерів України, які можуть бути залучені.

«Наші військові вже зробили своє домашнє завдання і я ще не ділився цим з нашими союзниками, але у нас уже є карта з кількістю та типами військ наших партнерів, де вони повинні бути (на території України, — прим.)», — резюмував він.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

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