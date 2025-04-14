Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Днями голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик із робочим візитом відвідав Єланецьку селищну територіальну громаду.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

Разом із депутаткою обласної ради Тетяною Демченко, начальницею управління охорони здоров’я Іриною Ткаченко та директором Агенції регіонального розвитку Миколаївщини Євгеном Бабковим оглянув низку соціальних закладів у селах Возсіятське та Єланець, а також обговорив з керівництвом громади актуальні потреби в галузях освіти та медицини.

У Возсіятському ознайомилися з роботою місцевого опорного ліцею, у якому навчаються діти з навколишніх сіл. Заклад має два укриття, однак сховище розраховане лише на 100 осіб. Через тривалі повітряні тривоги діти змушені проводити значну частину освітнього процесу в укриттях, тому школа потребує облаштування комфортних умов для учнів.

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Також оглянули місцеву амбулаторію, яка обслуговує понад 2,8 тисячі мешканців. Лікар працює кілька днів на тиждень, але медичні працівники надають допомогу постійно.

«Це в силах місцевої влади, тож наголосили на необхідності прийняття рішення щодо підвищення заробітної плати медичному персоналу», — зазначив очільник облради.

Ірина Ткаченко зауважила, що у приміщенні амбулаторії є можливість створити реабілітаційне відділення. За її словами, потреба в таких послугах зростатиме, зокрема після завершення війни.

Крім того, у центрі села планують облаштувати Алею Слави загиблих Героїв. Рішення про її створення має найближчим часом ухвалити селищна рада.

У Єланці оглянули роботу місцевого опорного ліцею, де навчаються майже 600 учнів. При закладі діє інклюзивно-ресурсний центр, у якому з дітьми працюють логопеди, реабілітологи та інші вузькопрофільні фахівці. Також у школі є потреба в облаштуванні укриття меблями, тому під час зустрічі домовились, що Агенція регіонального розвитку допоможе знайти відповідних партнерів для реалізації цього завдання.

«Запропонував розпочати співпрацю з Агенцією, аби залучати грантові кошти для розвитку матеріально-технічної бази. До речі, власне ліцей у цьому плані показав гідний результат. За 2024 рік вони подали заявки на участь у понад 30 грантових проєктах. Результати видно — система відеоспостереження, класи безпеки, сучасне обладнання, кімнати відпочинку, настільні ігри тощо», — наголосив Антон Табунщик.

Оглянули й центр первинної медико-санітарної допомоги та лікарню. Наразі є потреба в оновленні матеріально-технічної бази, адже частина меблів і обладнання вже застаріла. Обговорили, як місцева влада може посприяти цьому процесу. Також до розвитку медзакладу планують долучити Агенцію регіонального розвитку. У свою чергу Ірина Ткаченко відзначила, що у лікарні також є можливість створення сучасного реабілітаційного відділення. Це буде корисним як для громади, так і для самого закладу, адже дозволить укласти додатковий контракт з НСЗУ.

На завершення робочої поїздки в громаді відбулася нарада, під час якої підбили підсумки візиту та визначили подальші кроки співпраці. Обговорили розвиток ветеранського напряму, зокрема можливість створення хабу, а також роботу з платформою DREAM. Акцентували увагу на тих проблемах, що потребують першочергового вирішення, і напрямках, де обласна рада може допомогти.

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Єланецької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, 8 квітня, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Спартаком Гукасяном та депутатами обласної ради Ігорем Мухарським і Наталією Тарнавською відвідали Антонівський мистецький ліцей.