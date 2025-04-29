Панченко просить інформацію про роботу депутатів міськради, які «зникли назавжди» після лютого 2022 року
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- Юлія Бойченко
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15:30, 29 квітня, 2025
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Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко просить підготувати інформацію про роботу депутатів міської ради від початку повномасштабної війни.
Таке прохання він озвучив під час онлайн-засідання сесії міської ради 29 квітня, пишуть «МикВісті».
Федір Панченко пояснив, що частина депутатів міської ради не ведуть свою діяльність з першого дня повномасштабної війни. Він запропонував підготувати статистику роботи кожного депутата і передати її на вивчення постійної комісії ради з питань законності та депутатської етики.
— Я б хотів підняти питання стосовно деяких наших колег. Минулого разу ми обговорювали формати роботи і таке інше. Формати роботи можуть бути різними, хоча, наприклад, сьогодні під час сесії, наскільки я знаю, була замінована будівля міської ради, що зазвичай зірвало б сесію. Однак в такому форматі ми змогли продовжити сесію.
Але я хотів би про інше. Є депутати, наскільки я знаю, взагалі, у жодному форматі роботи нашої ради не приймають участь вже багато років. Незрозуміло що з цим робити й інформації в загальному доступі немає. У мене прохання до апарату ради зробити статистику по депутатах щодо їх участі у роботі сесій та комісій, а також надати цю інформацію мені і комісії з депутатської етики. Нехай профільні колеги вирішать що робити з колегами, які зникли назавжди одразу у лютому 2022 року, — сказав Федір Панченко.
У підсумку, на прохання депутата, міський голова Олександр Сєнкевич надав відповідне доручення підготувати таку інформацію, надати її депутатам міської ради та постійній комісії ради з питань законності та депутатської етики.
Раніше повідомлялось, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич нагадав депутатам міської ради, що термін роботи їх каденції завершується через пів року.
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