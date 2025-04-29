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Панченко просить інформацію про роботу депутатів міськради, які «зникли назавжди» після лютого 2022 року

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко. Архівне фото «МикВісті»Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко. Архівне фото «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко просить підготувати інформацію про роботу депутатів міської ради від початку повномасштабної війни. 

Таке прохання він озвучив під час онлайн-засідання сесії міської ради 29 квітня, пишуть «МикВісті».

Федір Панченко пояснив, що частина депутатів міської ради не ведуть свою діяльність з першого дня повномасштабної війни. Він запропонував підготувати статистику роботи кожного депутата і передати її на вивчення постійної комісії ради з питань законності та депутатської етики.

— Я б хотів підняти питання стосовно деяких наших колег. Минулого разу ми обговорювали формати роботи і таке інше. Формати роботи можуть бути різними, хоча, наприклад, сьогодні під час сесії, наскільки я знаю, була замінована будівля міської ради, що зазвичай зірвало б сесію. Однак в такому форматі ми змогли продовжити сесію. 

Але я хотів би про інше. Є депутати, наскільки я знаю, взагалі, у жодному форматі роботи нашої ради не приймають участь вже багато років. Незрозуміло що з цим робити й інформації в загальному доступі немає. У мене прохання до апарату ради зробити статистику по депутатах щодо їх участі у роботі сесій та комісій, а також надати цю інформацію мені і комісії з депутатської етики. Нехай профільні колеги вирішать що робити з колегами, які зникли назавжди одразу у лютому 2022 року, — сказав Федір Панченко.

У підсумку, на прохання депутата, міський голова Олександр Сєнкевич надав відповідне доручення підготувати таку інформацію, надати її депутатам міської ради та постійній комісії ради з питань законності та депутатської етики. 

Раніше повідомлялось, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич нагадав депутатам міської ради, що термін роботи їх каденції завершується через пів року.

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