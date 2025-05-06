Новим канцлером Німеччини став Фрідріх Мерц — його обрали з другої спроби
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- Аліна Квітко
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17:34, 06 травня, 2025
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Бундестаг схвалив кандидатуру Фрідріха Мерца на пост канцлером Німеччини з другої спроби.
Про це повідомляє DW.
За проголосували 325 депутатів за необхідних 316. Кандидат від Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) стане десятим канцлером в історії ФРН. Йому належить очолити коаліційний уряд із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).
Як пише BBC News, для проведення повторного голосування ХДС/ХСС і їхній партнер по коаліції, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), заручилися підтримкою ще двох партій - зелених і лівих.
Спочатку видання Frankfurter Allgemeine і Bild повідомляли, що у вівторок повторного голосування не планують, проте потім ХДС/ХСС, соціал-демократам, зеленим і лівим вдалося домовитися про проведення нового голосування того самого дня.
Нагадаємо, що 23 лютого, в Німеччині почалися позачергові вибори до Бундестагу. Згідно з опитуваннями, лідерські позиції займає партія ХДС/ХСС, від якої балотується Фрідріх Мерц.
Як відомо, 27 грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив нову дату виборів до бундестагу на 23 лютого.
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