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Новим канцлером Німеччини став Фрідріх Мерц — його обрали з другої спроби

Фрідріх Мерц. Фото: dpaФрідріх Мерц. Фото: dpa

Бундестаг схвалив кандидатуру Фрідріха Мерца на пост канцлером Німеччини з другої спроби. 

Про це повідомляє DW.

За проголосували 325 депутатів за необхідних 316. Кандидат від Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) стане десятим канцлером в історії ФРН. Йому належить очолити коаліційний уряд із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).

Як пише BBC News, для проведення повторного голосування ХДС/ХСС і їхній партнер по коаліції, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), заручилися підтримкою ще двох партій - зелених і лівих.

Спочатку видання Frankfurter Allgemeine і Bild повідомляли, що у вівторок повторного голосування не планують, проте потім ХДС/ХСС, соціал-демократам, зеленим і лівим вдалося домовитися про проведення нового голосування того самого дня.

Нагадаємо, що 23 лютого, в Німеччині почалися позачергові вибори до Бундестагу. Згідно з опитуваннями, лідерські позиції займає партія ХДС/ХСС, від якої балотується Фрідріх Мерц.

Як відомо, 27 грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив нову дату виборів до бундестагу на 23 лютого.

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