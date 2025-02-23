У Німеччині стартували дострокові вибори до парламенту

У неділю, 23 лютого, в Німеччині почалися позачергові вибори до Бундестагу. Згідно з опитуваннями, лідерські позиції займає партія ХДС/ХСС, від якої балотується Фрідріх Мерц.

Про це пише Tagesschau.

Вибори до Бундестагу мали відбутися восени 2025 року, однак їх довелося перенести на лютий через розпад урядової коаліції.

У Німеччині тривають дострокові вибори. Фото: Patrick Pleul У Німеччині тривають дострокові вибори. Фото: Patrick Pleul

Виборчі дільниці у країні відкрилися о 8-й ранку за місцевим часом. Очікується, що люди зможуть проголосувати до 18-ї години. Після цього почнеться підрахунок голосів. Тим часом президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр уже віддав свій голос.

Нинішні вибори до Бундестагу відбуваються за новим законом — новий обраний парламент буде значно меншим. Як пише Tagesschau, кількість депутатів обмежена до 630, що більш ніж на 100 депутатів менше, ніж зараз.

Також буде скасовано так звані «прохідні» та зрівняльні місця, які до цього часу часто роздували парламент.

Нагадаємо, 27 грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив нову дату виборів до бундестагу на 23 лютого.