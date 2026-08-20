 У Вознесенську після ДТП загинув велосипедист: поліція шукає його рідних

  • четвер

    20 серпня, 2026

  • 27.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 27.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 13:56, 20 серпня, 2026

У Вознесенську після ДТП загинув велосипедист: поліція шукає його рідних

У Вознесенську після ДТП помер велосипедист, поліція встановлює його особу. Фото: поліція Миколаївської областіУ Вознесенську після ДТП помер велосипедист, поліція встановлює його особу. Фото: поліція Миколаївської області

У Вознесенську після ДТП помер чоловік, який їхав на велосипеді. Поліція поки не знає, хто він, і просить містян допомогти встановити його особу.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Аварія сталася ввечері 19 серпня близько 20:20 на перехресті вулиць Київської та Одеської. Там зіткнулися Daewoo Lanos, за кермом якого був 27-річний чоловік, Hyundai Ioniq, яким керувала 52-річна жінка, та велосипедист.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Велосипедист отримав травми. Його відвезли до лікарні, але врятувати чоловіка не вдалося. За попередніми даними поліції, він міг бути напідпитку.

Поліція встановлює, як саме сталася аварія, а також шукає інформацію про загиблого.

— Наразі поліцейські зʼясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та встановлюють особу загиблого. Чоловік на вигляд 40-45 років, коротке темне волосся, коротко стрижена борода та вуса , на обох руках має великі татуювання із зображенням павука та сови, на шиї нитка з дерев’яним хрестиком. Був одягнений у футболку та шорти, – зазначили в поліції.

У Вознесенську після ДТП помер велосипедист, поліція встановлює його особу. Фото: поліція Миколаївської областіУ Вознесенську після ДТП помер велосипедист, поліція встановлює його особу. Фото: поліція Миколаївської області
У Вознесенську після ДТП помер велосипедист, поліція встановлює його особу. Фото: поліція Миколаївської областіУ Вознесенську після ДТП помер велосипедист, поліція встановлює його особу. Фото: поліція Миколаївської області

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліція звертається до громадян, які були свідками ДТП або мають будь-яку інформацію про обставини аварії чи особу загиблого, із проханням повідомити про це за телефонами 099-725-23-00 або 102.

Нагадаємо, що у Врадіївці Миколаївської області автомобіль поліцейського зіткнувся з мотоциклом. 16-річний хлопець, який був за кермом мотоцикла, отримав травми.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

Останні новини про: ДТП

У Києві авто врізалося в автобус і в’їхало у зупинку: є загиблі та постраждалі
На Миколаївщині поліцейський потрапив у ДТП з мотоциклом, постраждав підліток
Сєнкевич закликав містян фотографувати автомобілі, які їздять пішохідною Соборною
Реклама
Читайте також:
новини
«Вам відомо, де ваші діти вечорами?»: миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця

Аліса Мелікадамян
новини
Суд визнав незаконним рішення Миколаївської міськради про заступників і секретарів депутатських комісій

Катерина Середа
новини
На Миколаївщині є 315 шкільних автобусів, але бракує водіїв

Альона Коханчук
новини
«АТБ» просить міськраду Миколаєва здати в оренду землю під зруйнованим під час обстрілів супермаркетом

Юлія Лук’яненко
новини
Житель поскаржився на витік стоків у Бузький лиман у Миколаєві — джерело не знайшли

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДТП

Сєнкевич закликав містян фотографувати автомобілі, які їздять пішохідною Соборною
На Миколаївщині поліцейський потрапив у ДТП з мотоциклом, постраждав підліток
У Києві авто врізалося в автобус і в’їхало у зупинку: є загиблі та постраждалі

Миколаївці поскаржились на зарослу травою територію дитячої лікарні №2 та відсутність майданчика

Суд визнав незаконним рішення міськради Миколаєва про заступників і секретарів комісій

1 година тому

У Миколаєві чоловік наставив пістолет на дівчину та почав трощити цеглиною її мотоцикл

Аліна Квітко

Головне сьогодні