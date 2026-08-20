У Вознесенську після ДТП загинув велосипедист: поліція шукає його рідних

У Вознесенську після ДТП помер велосипедист, поліція встановлює його особу. Фото: поліція Миколаївської області

У Вознесенську після ДТП помер чоловік, який їхав на велосипеді. Поліція поки не знає, хто він, і просить містян допомогти встановити його особу.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Аварія сталася ввечері 19 серпня близько 20:20 на перехресті вулиць Київської та Одеської. Там зіткнулися Daewoo Lanos, за кермом якого був 27-річний чоловік, Hyundai Ioniq, яким керувала 52-річна жінка, та велосипедист.

Велосипедист отримав травми. Його відвезли до лікарні, але врятувати чоловіка не вдалося. За попередніми даними поліції, він міг бути напідпитку.

Поліція встановлює, як саме сталася аварія, а також шукає інформацію про загиблого.

— Наразі поліцейські зʼясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та встановлюють особу загиблого. Чоловік на вигляд 40-45 років, коротке темне волосся, коротко стрижена борода та вуса , на обох руках має великі татуювання із зображенням павука та сови, на шиї нитка з дерев’яним хрестиком. Був одягнений у футболку та шорти, – зазначили в поліції.

У Вознесенську після ДТП помер велосипедист, поліція встановлює його особу. Фото: поліція Миколаївської області У Вознесенську після ДТП помер велосипедист, поліція встановлює його особу. Фото: поліція Миколаївської області

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліція звертається до громадян, які були свідками ДТП або мають будь-яку інформацію про обставини аварії чи особу загиблого, із проханням повідомити про це за телефонами 099-725-23-00 або 102.

Нагадаємо, що у Врадіївці Миколаївської області автомобіль поліцейського зіткнувся з мотоциклом. 16-річний хлопець, який був за кермом мотоцикла, отримав травми.