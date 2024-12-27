  • пʼятниця

    27 грудня, 2024

  • 1.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 грудня , 2024 пʼятниця

  • Миколаїв • 1.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Президент Німеччини розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: Deutschlandfunk.Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: Deutschlandfunk.

У п’ятницю, 27 грудня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив нову дату виборів до бундестагу на 23 лютого

Про це повідомляє видання Deutschlandfunk.

«У складні часи, як зараз, для забезпечення стабільності потрібен дієздатний уряд та надійна більшість у парламенті», – заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Вказується, що це рішення він ухвалив на запит канцлера Олафа Шольца, якому раніше депутати висловили вотум недовіри.

Що передувало цьому рішенню:

Розпад коаліції: 6 листопада 2024 року канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів через суперечки щодо економічних реформ. Це призвело до розпаду трьохпартійної коаліції.

16 грудня Бундестаг висловив вотум недовіри Шольцу. Він залишатиметься на посаді канцлера, допоки не буде сформовано новий уряд.

Президент Штайнмаєр провів консультації з лідерами партій і дійшов висновку, що «більше немає жодних перспектив для створення стабільної парламентської більшості для федерального уряду».

Відповідно до конституції Німеччини, парламент не може самостійно розпуститися, тому це рішення було прийнято президентом.

Нагадаємо, що правоохоронці німецького міста Магдебург вранці 21 грудня затримали чоловіка із Саудівської Аравії, якого підозрюють у наїзді на відвідувачів різдвяного ярмарку. 

Останні новини про: Німеччина

Лікарі на Миколаївщині отримали мобільну клініку вартістю €200 тис.
У Німеччині чоловік в’їхав у відвідувачів різдвяного ярмарку: поліція затримала підозрюваного
Українка постраждала від нападу на різдвяний ярмарок в Магдебурзі
Реклама

Читайте також:

новини

Для Коблевого за ₴9,5 млн розроблять план просторового розвитку: територію досліджуватимуть з дрона

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Баштанки у 2025 році виділять ₴30 млн на підтримку ЗСУ

Аліна Квітко
новини

«Зимовий джаз при свічках»: у Миколаєві відбувся концерт до Різдва

Даріна Мельничук
новини

В Держагенстві відновлення ще не визначились, якої потужності буде водогін для Миколаєва: «Чекаємо розрахунків ОВА»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві затвердили новий тролейбусний маршрут «мікрорайон Північний — Сухий фонтан»

Юлія Бойченко

Останні новини про: Німеччина

Українка постраждала від нападу на різдвяний ярмарок в Магдебурзі
У Німеччині чоловік в’їхав у відвідувачів різдвяного ярмарку: поліція затримала підозрюваного
Лікарі на Миколаївщині отримали мобільну клініку вартістю €200 тис.

«Зроблена якісно», — Прокудін про другу лінію оборони Херсона, на яку з держбюджету витратили близько ₴2 млрд

Кремінь розкритикував законопроєкт про спрощене набуття громадянства: «Створює ризики для країни»

7 годин тому

Відключення світла в Миколаєві може паралізувати роботу Казначейства в останній день бюджетного року

Аліна Квітко

Головне сьогодні