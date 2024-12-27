Президент Німеччини розпустив парламент і призначив дострокові вибори

У п’ятницю, 27 грудня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив нову дату виборів до бундестагу на 23 лютого

Про це повідомляє видання Deutschlandfunk.

«У складні часи, як зараз, для забезпечення стабільності потрібен дієздатний уряд та надійна більшість у парламенті», – заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Вказується, що це рішення він ухвалив на запит канцлера Олафа Шольца, якому раніше депутати висловили вотум недовіри.

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Що передувало цьому рішенню:

Розпад коаліції: 6 листопада 2024 року канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів через суперечки щодо економічних реформ. Це призвело до розпаду трьохпартійної коаліції.

16 грудня Бундестаг висловив вотум недовіри Шольцу. Він залишатиметься на посаді канцлера, допоки не буде сформовано новий уряд.

Президент Штайнмаєр провів консультації з лідерами партій і дійшов висновку, що «більше немає жодних перспектив для створення стабільної парламентської більшості для федерального уряду».

Відповідно до конституції Німеччини, парламент не може самостійно розпуститися, тому це рішення було прийнято президентом.

Нагадаємо, що правоохоронці німецького міста Магдебург вранці 21 грудня затримали чоловіка із Саудівської Аравії, якого підозрюють у наїзді на відвідувачів різдвяного ярмарку.