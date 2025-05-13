Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди про надра з США

У вівторок, 13 травня, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволить виконати фінансові умови Угоди про копалин між Україною та США.

Законопроєкт №13256, що передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу, підтримали 286 народних депутатів.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк від партії «Голос». Він зазначив, що друге читання заплановане у червні.

Результати голосування ВРУ. Фото: Ярослав Железняк

Згідно з поясненням голови Бюджетного комітету ВР Роксолани Підласи, внесок України до спільного проєкту з США буде формуватись із половини доходів, отриманих після набуття чинності Угодою. Йдеться про надходження від ренти за користування надрами, зокрема з нових ліцензій на видобуток нафти, газу, газового конденсату та інших ресурсів. Також у розрахунок підуть кошти від видачі нових спецдозволів та реалізації державної частки продукції за новими угодами про розподіл.

Ці кошти надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету, а згодом, за рішенням головного розпорядника, ймовірно Міністерства економіки, спрямовуватимуться до Фонду відбудови України.

Раніше перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США. За її словами, фонд може фінансувати проєкти з видобутку корисних копалин, але сам не буде займатися видобутком.

Нагадаємо, що 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Підписана у Вашингтоні двостороння угода між Україною та Сполученими Штатами встановлює політичні рамки співпраці в сфері розробки надр.

Після цього Кабінет Міністрів України оприлюднив повний текст угоди про співпрацю у сфері надрокористування, яку було підписано з урядом Сполучених Штатів 1 травня у Вашингтоні.