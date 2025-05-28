Зеленський: США не підтримають вихід України з контрольованих територій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати не підтримуватимуть ідею виходу України з територій, які вона зараз контролює.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає «Інтерфакс-Україна».

— Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться, — зазначив глава держави.

Він також наголосив на важливості участі США у переговорах і додав, що Київ не хоче, аби Вашингтон виходив із цього процесу: «Для нас це важливі речі».

Нагадаємо, що під час закритої зустрічі в Стамбулі 16 травня представники РФ висунули низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Зокрема, йшлося про відмову України від територій і претензій на репарації.

Як писало раніше Bloomberg, президент РФ Володимир Путін вважає, що російські війська зможуть до кінця року повністю захопити чотири українські області, на які Кремль претендує.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявив, що у Вашингтоні очікували, що Росія попросить «занадто багато» під час переговорів, але додав: Москві не варто думати, що їй віддадуть території, які вона не контролює.