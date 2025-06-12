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Рубіо опублікував вітання з Днем Росії: США підтримують прагнення росіян до кращого життя

Марко Рубіо. Фото: GETTY IMAGESМарко Рубіо. Фото: GETTY IMAGES

Державний секретар США Марко Рубіо привітав росіян з Днем Росії та заявив про прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії заради досягнення стійкого миру між РФ та Україною.

Відповідне звернення опубліковане на сайті Державного департаменту США.

Рубіо підкреслив, що Америка залишається відданою підтримці росіян, які прагнуть до кращого майбутнього. Він також зазначив, що Вашингтон сподівається на мир, який допоможе налагодити взаємовигідні відносини між США та Росією.

«Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити бажання Сполучених Штатів конструктивно співпрацювати з Російською Федерацією для досягнення тривалого миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між нашими країнами», — написав він.

Нагадаємо, раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один із ініціаторів посилення санкцій проти РФ, заявив, що риторика Дмитра Медведєва свідчить про повну неготовність Росії до мирного врегулювання.

Водночас Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським заявив, що саме Україна та Росія мають самостійно вирішити, як закінчити війну.

Крім цього, раніше Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох-чотирьох тижнів стане зрозуміло, чи докладає Україна достатньо зусиль для припинення війни.

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