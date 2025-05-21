Трамп заявив Зеленському, що Україна та Росія самі мають вирішити, як завершити війну, — NYT

Дональд Трамп, фото: gettyimages

Президент США Дональд Трамп під час нещодавньої розмови з Володимиром Зеленським заявив, що саме Україна та Росія мають самостійно вирішити, як закінчити війну.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на власні джерела.

За даними видання, Дональд Трамп нині дотримується позиції, що війна — це «не його проблема», і фактично відмовився від планів запровадження санкцій проти Росії у разі відмови Москви припинити вогонь.

NYT зазначає, що така позиція свідчить не лише про відсутність тиску з боку США на Кремль, а й про можливий розкол усередині НАТО.

Раніше видання Axios писало, що Трамп порадив Зеленському звернутися до Путіна з проханням сформулювати «реалістичні» умови припинення вогню. Після цих слів, за даними журналістів, у розмові настала «здивована тиша» з боку Зеленського та європейських лідерів, які брали участь у дзвінку.

Крім цього, раніше Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох-чотирьох тижнів стане зрозуміло, чи докладає Україна достатньо зусиль для припинення війни.