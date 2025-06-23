Уряд призначив нову очільницю податкової: що про неї відомо
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- Світлана Іванченко
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19:53, 23 червня, 2025
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Кабінет Міністрів України тимчасово поклав обов’язки голови Державної податкової служби на Лесю Карнаух.
Про це свідчить розпорядження уряду № 593-р, ухвалене від 18 червня.
Карнаух виконуватиме обов’язки очільниці ДПС до офіційного призначення нового керівника у встановленому порядку.
«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов’язків голови ДПС на першого заступника голови зазначеної служби Карнаух Лесю Аркадіївну», — йдеться у документі.
Карнаух має досвід роботи у державних структурах. З липня 2018 року до травня 2023 року вона була заступницею керівника апарату у Рахунковій палаті України. У липні 2023 року перейшла на посаду заступниці голови Київської ОДА, де працювала до початку 2025 року.
У січні 2025-го її призначили заступницею голови ДПС Руслана Кравченка, а вже у травні — першою заступницею.
Як повідомлялося, Руслан Кравченко, який був головою ДПС, став генеральним прокурором України.
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