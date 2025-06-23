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Уряд призначив нову очільницю податкової: що про неї відомо

Леся Карнаух. Фото: 24 каналЛеся Карнаух. Фото: 24 канал

Кабінет Міністрів України тимчасово поклав обов’язки голови Державної податкової служби на Лесю Карнаух. 

Про це свідчить розпорядження уряду № 593-р, ухвалене від 18 червня.

Карнаух виконуватиме обов’язки очільниці ДПС до офіційного призначення нового керівника у встановленому порядку. 

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов’язків голови ДПС на першого заступника голови зазначеної служби Карнаух Лесю Аркадіївну», — йдеться у документі.

Карнаух має досвід роботи у державних структурах. З липня 2018 року до травня 2023 року вона була заступницею керівника апарату у Рахунковій палаті України. У липні 2023 року перейшла на посаду заступниці голови Київської ОДА, де працювала до початку 2025 року.

У січні 2025-го її призначили заступницею голови ДПС Руслана Кравченка, а вже у травні — першою заступницею.

Як повідомлялося, Руслан Кравченко, який був головою ДПС, став генеральним прокурором України. 

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