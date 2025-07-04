США не припинили постачання зброї Україні, але запаси виснажуються, — Трамп

Дональд Трамп. Фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не припинили постачання зброї Україні.

Про це він сказав журналістам під час спілкування на авіабазі «Ендрюс» у Вашингтоні.

За його словами, Вашингтон продовжує надавати військову допомогу, попри те, що значна частина американських запасів уже вичерпана.

— Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе, — зазначив Дональд Трамп.

Раніше німецьке видання Bild з посиланням на оцінку військових експертів повідомляло, що Україна матиме достатній запас американської зброї для відбиття атак Росії лише до кінця літа. Журналісти повідомили, що Білий дім призупинив постачання Україні низки важливих боєприпасів і ракет.

Слід також зазначити, що попри завершення дії попереднього пакета допомоги Україні, затвердженого ще за президентства Джо Байдена, у Білому домі та Конгресі США фактично не обговорюють нову підтримку.

Крім того, очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Білий дім планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні у 2026 році.