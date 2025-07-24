Україна та Росія домовилися про обмін понад 1200 військовополонених. Фото: armyinform.com.ua

Під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовилися про новий етап обміну військовополоненими. Кожна зі сторін планує передати понад 1200 людей.

Про це на брифінгу повідомили міністр оборони України Рустем Умєров, керівник російської делегації Володимир Мединський, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця та речник МЗС Георгій Тихий, яких транслювало Суспільне

За словами Умєрова, сторони досягли домовленості щодо обміну більш як 1200 полоненими, реалізацію якого здійснюватимуть уповноважені органи.

Мединський уточнив, що Росія також запропонувала передати Україні ще близько трьох тисяч тіл загиблих військових, а також обговорити можливість короткострокових «перемир’їв» тривалістю 24–48 годин для евакуації поранених і тіл загиблих з лінії фронту.

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Речник МЗС України Георгій Тихий зауважив, що пропозиції РФ щодо коротких «гуманітарних пауз» не є новими та не відповідають критеріям повного припинення вогню. За його словами, подібні узгодження вже відбуваються на рівні командирів на місцях, однак їх не можна розглядати як «перемир’я» у широкому розумінні.

Кислиця окремо зазначив, що домовленість стосується саме військовополонених — цивільні та діти не включені до цієї угоди.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова працювати над звільненням полонених, поверненням депортованих дітей і припиненням вбивств. Він також підкреслив, що позиція України є відкритою і послідовною: саме Росія має припинити війну, яку розпочала.

Також за його словами «переговорну динаміку потрібно збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню».

Крім цього, Росія також підтримує ідею активізації переговорного процесу з Україною. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, у Кремлі вважають цю ініціативу позитивною і також виступають за додання «динаміки переговорному процесу».

Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія використовує переговори як спосіб затягування часу та виснаження України. Він підкреслив, що справжній мир можливий лише через силу.