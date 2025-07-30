Засідання Ради не транслюють наживо з міркувань безпеки, — Стефанчук

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що відсутність прямих трансляцій парламентських засідань зумовлена виключно міркуваннями безпеки.

Про це він розповів в інтервʼю телеканалу «Рада».

Стефанчук нагадав, що народні депутати ухвалили рішення припинити прямі етери після початку повномасштабної війни у 2022 році.

— Я просто хочу всіх повернути у 2022 рік, коли в державі відбувалося те, що відбувалося. Український парламент зібрався і проголосував усі необхідні рішення. В той день ми ухвалили, зокрема, інформаційні й безпекові питання парламенту. Як би хто не ставився до парламенту, до окремих народних депутатів, це інституція, яка ухвалює інколи такі рішення, які ухвалити не може більше ніхто, — сказав Руслан Стефанчук.

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Згідно з постановою, ухваленою тоді, запис засідань публікується у мережі через годину після завершення, а не в реальному часі. Спікер наголосив, що це не особисте рішення керівництва Ради, а колегіальне рішення всього парламенту.

— Це не рішення голови, не рішення президії, це постанова Верховної Ради України. Я думаю, це питання до тих хто, порушує це (правило, — прим.). Але ще раз скажу: в українському парламенті ми завжди забезпечували і забезпечуємо відкритість, але в балансі з безпекою», — повідомив Руслан Стефанчук.

Стефанчук також прокоментував доступ медіа до Верховної Ради: за його словами, журналісти мають можливість працювати у парламенті, однак дехто з депутатів самі уникають спілкування, попри власні заклики до відкритості.

— Я, наприклад, коли маю можливість, завжди виходжу і спілкуюся з українськими журналістами. А дехто розказує про потребу відкритості, але самі не з’являються, не відвідують. Ну ми ж це теж знаємо, давайте будемо чесними, — розповів Руслан Стефанчук.

Він також запевнив, що як тільки зникне безпекова загроза, парламент знову стане відкритим майданчиком для кожного українця.

Нагадаємо, понад 50 громадських організацій і медіа звернулися до Верховної Ради з вимогою відновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі «Рада», а також завчасно публікувати порядки денні.

Нагадаємо, що 22 лютого 2024 року Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про місцеве самоврядування, зобов’язавши місцеві ради транслювати онлайн усі засідання депутатських комісій та сесій. 27 лютого закон передали на підпис Президенту України.

Що з доступом до мерії Миколаєва?

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, журналісти з міркувань безпеки не мали доступу до заходів чи офіційних зустрічей, які проводились в будівлі міської ради. Проте, практика, щодо обмеження доступу журналістів до Миколаївської міської ради була запроваджена ще у 2021 році під час пандемії COVID-19.

Тоді керуючий справами виконкому Андрій Волков повідомляв, що подібні обмеження проводяться у тестовому режимі, зокрема через вимоги СБУ контролювати всіх відвідувачів мерії Миколаєва. Тобто, перед тим як зайти до будівлі мерії відвідувачі, зокрема журналісти, мають говорити, до кого саме і з якого питання хочуть звернутися. Після цього охоронці записують цю інформацію, дзвонять до представника мерії, до якого прийшов відвідувач, він спускається до пропускного пункту та забирає свого гостя.

Проте посадовцем також була озвучена ще одна версія, чому обмежили доступ до будівлі міської ради для журналістів. За словами Андрія Волкова, чиновники відчувають дискомфорт через те, що все сказане ними перетворюється на новину, що змінює їхню поведінку на робочих нарадах у присутності ЗМІ.

У мерії Миколаєва тоді також розповідали, що доступ до будівлі міської ради обмежено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №939 «Для службового користування».

Зазначимо, що усі засідання сесій Миколаївської міської ради, а також депутатські комісії та засідання виконкому уже третій рік, від початку повномасштабної війни, проводяться онлайн. Апаратні засідання Миколаївського міського голови з посадовцями також закриті від медіа. На відміну від Миколаївської міської ради, журналістам від травня 2024 року поновили доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії ковіду.

Нагадаємо, що Миколаївська облрада у 2023 році всупереч регламенту відмовила «НикВести» в присутності на сесії, яка запланована у дистанційному режимі.

Юрист Інституту масової інформації Роман Головенко заявив, що Миколаївська обласна рада не мала права відмовляти журналістам у доступі до засідання обласної ради, а повинна лише попередити про наявні безпекові ризики.