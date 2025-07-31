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Нардеп Костюк вийшов із фракції «Слуга народу» через закон про НАБУ і САП

Дмитро Костюк. Фото: FacebookДмитро Костюк. Фото: Facebook

Народний депутат Дмитро Костюк оголосив про вихід із фракції «Слуга народу» під час засідання Верховної Ради 31 липня.

Про це він повідомив з трибуни Верховної Ради під час засідання 31 липня.

Причиною стало голосування за закон, який, за словами депутата, послаблює незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Костюк нагадав про події Революції Гідності та заявив, що завжди підтримував європейський курс України. Він також зазначив, що попри критику до роботи НАБУ і САП, їхнє створення було важливим результатом Майдану.

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Депутат пообіцяв підтримати президентський законопроєкт, який має на меті повернення незалежності антикорупційних органів.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

Європейський Союз попередив Україну про можливе припинення фінансової підтримки у разі, якщо Верховна Рада не скасує положення законопроєкту №12414, які обмежують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що він уже погодив текст нового законопроєкту, який має «зміцнити» незалежність антикорупційних органів, і що внесе його до Верховної Ради 24 липня.

Згодом, після того, як президент Володимир Зеленський подав свій законопроєкт щодо незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у Верховній Раді зареєстрували ще чотири альтернативні.

Слід зазначити, що парламент розгляне президентський законопроєкт щодо відновлення незалежності Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) 31 липня.

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