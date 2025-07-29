Вже 28 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    29 липня, 2025

  • 34°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 34° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЄС попередив Україну про можливе припинення фінансової підтримки через закон про НАБУ і САП

ЄС може зупинити фінансову допомогу Україні через закон про НАБУ та САП. Фото: unn.uaЄС може зупинити фінансову допомогу Україні через закон про НАБУ та САП. Фото: unn.ua

Європейський Союз попередив Україну про можливе припинення фінансової підтримки у разі, якщо Верховна Рада не скасує положення законопроєкту №12414, які обмежують незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це повідомили джерела «Економічної правди» в уряді та парламенті, а також джерела «Європейської правди» у структурах ЄС.

За даними журналістів, 24 липня представники ЄС дипломатичними каналами повідомили уряду про рішення призупинити фінансову допомогу Україні до моменту врегулювання ситуації. Інформацію підтвердили щонайменше чотири джерела в урядових, дипломатичних і парламентських колах.

Європейські чиновники не виключають, що на найближчому засіданні Верховної Ради 31 липня депутати можуть не ухвалити жоден із запропонованих законопроєктів, які мають відновити незалежність антикорупційних органів, або можуть схвалити документи з правками, що нівелюють відповідні зміни.

Реклама

У разі негативного сценарію ЄС припинить надання фінансування за програмою ERA, яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів. Також буде зупинено підтримку з боку Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Водночас, за інформацією «Європейської правди», фінансування за програмою Ukraine Facility, яка залежить від загального поступу реформ, наразі не планують зупиняти.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Закон про незалежність НАБУ і САПухвалять цього тижня.

Слід зазначити, що парламент розгляне президентський законопроєкт щодо відновлення незалежності Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) 31 липня.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що він уже погодив текст нового законопроєкту, який має «зміцнити» незалежність антикорупційних органів, і що внесе його до Верховної Ради 24 липня.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

Обшуки у НАБУ і САП

21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ.  Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.

Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.

Останні новини про: ЄС

Єврокомісія висловила Зеленському занепокоєння через закон щодо НАБУ і САП: вимагають пояснень
Посол ЄС у розмові з генпрокурором підкреслила важливість незалежності НАБУ і САП
Зеленський після розмови з фон дер Ляєн: Закон про незалежність НАБУ і САП ухвалять наступного тижня
Реклама

Читайте також:

новини

У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани: «Причин хвилюватись немає, все під контролем»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Масштабна пожежа на Миколаївщині: полум’я стрімко поширюється через вітер

Світлана Іванченко
новини

Тимошенко заявила, що не дасть голоси за повернення незалежності НАБУ та САП

Світлана Іванченко
новини

Суд зменшив у майже 8 разів заставу арештованого миколаївського комунальника Бездольного — тепер за нього можуть внести всього ₴651 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ЄС

Зеленський після розмови з фон дер Ляєн: Закон про незалежність НАБУ і САП ухвалять наступного тижня
Посол ЄС у розмові з генпрокурором підкреслила важливість незалежності НАБУ і САП
Єврокомісія висловила Зеленському занепокоєння через закон щодо НАБУ і САП: вимагають пояснень

У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

3 години тому

Посуха знищує врожай на Миколаївщині: кукурудзу скошують, соняшник гине

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 28 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay