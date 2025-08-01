Кандидат на посаду директора БЕБ Цивінський погодився пройти поліграф, — Свириденко

Олександр Цивінський. Фото: trueua.info

Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський погодився пройти поліграф, аби «зняти всі питання та сумніви».

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками розмови з ним.

— Зранку добре поговорили з Олександром Цивінським — кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Дякую за конструктивний підхід. Конкурсна комісія ухвалила рішення, а Уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру — довіру бізнесу та усього українського суспільства. Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі, — повідомила Юлія Свириденко.

Вона додала, що вже наступного тижня уряд може ухвалити рішення щодо Бюро економічної безпеки.

— Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом, — зазначила Юлія Свириденко.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів вдруге не затвердив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду очільника Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, Юлія Свириденко коментувала ситуацію з відмовою уряду затвердити кандидата на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри вимоги МВФ та Єврокомісії. Вона заявила, що уряд діяв відповідно до процедур: отримав кандидатуру від комісії, провів голосування і направив рішення назад.