Зеленський про заяви Путіна: Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до розмови лідерів.

Про це заявив Володимир Зеленський у соцмережах.

— Ми чуємо заяви з Росії. Якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно і встановити справді тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час, — написав президент.

Про це Зеленський сказав після заяв Путіна, де він коментував перемовини РФ та України у Стамбулі та говорив, що російські «цілі й умови щодо України з червня 2024 року залишаються в силі».

— Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії, — зазначив Володимир Зеленський.