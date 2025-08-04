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Зустріч Путіна та Зеленського: Кремль озвучив умову

Кремль озвучив умови можливої зустрічі Путіна та Зеленського. Фото: ReutersКремль озвучив умови можливої зустрічі Путіна та Зеленського. Фото: Reuters

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер Володимир Путін допускає особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Його цитують російські ЗМІ.

За словами Пєскова, у Кремлі не виключають зустріч Путіна із Зеленським, однак вона можлива лише за умови проведення попередньої роботи.

— Хочу нагадати, що сам президент (Путін, — прим.) не виключає можливості проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи та подолано належну відстань, — сказав Дмитро Пєсков.

Водночас речник Кремля не уточнив, що саме мається на увазі під  «необхідною частиною роботи», яку потрібно подолати.

Пєсков також додав, що у Кремлі не виключають можливість зустрічі Путіна та спецпосланця Трампа Віткоффа, який може приїхати до Росії 6-7 серпня.

Крім того, Спецпредставник Трампа Келлог може відвідати Україну цього тижня, перед дедлайном США про припинення вогню 8 серпня, який американський президент встановив для Путіна. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на два джерела.

Нагадаємо, 1 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує РФ перейти від заяв та зустрічей на технічному рівні до прямих переговорів між лідерами.

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