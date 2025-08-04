Зустріч Путіна та Зеленського: Кремль озвучив умову
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- Світлана Іванченко
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13:46, 04 серпня, 2025
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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер Володимир Путін допускає особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Його цитують російські ЗМІ.
За словами Пєскова, у Кремлі не виключають зустріч Путіна із Зеленським, однак вона можлива лише за умови проведення попередньої роботи.
— Хочу нагадати, що сам президент (Путін, — прим.) не виключає можливості проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи та подолано належну відстань, — сказав Дмитро Пєсков.
Водночас речник Кремля не уточнив, що саме мається на увазі під «необхідною частиною роботи», яку потрібно подолати.
Пєсков також додав, що у Кремлі не виключають можливість зустрічі Путіна та спецпосланця Трампа Віткоффа, який може приїхати до Росії 6-7 серпня.
Крім того, Спецпредставник Трампа Келлог може відвідати Україну цього тижня, перед дедлайном США про припинення вогню 8 серпня, який американський президент встановив для Путіна. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на два джерела.
Нагадаємо, 1 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує РФ перейти від заяв та зустрічей на технічному рівні до прямих переговорів між лідерами.
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