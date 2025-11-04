Зеленський про звіт Єврокомісії: Україна показала впевнений прогрес до членства в ЄС

Зеленський прокоментував щорічний звіт Єврокомісії. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський прокоментував щорічний звіт Європейської комісії щодо розширення Європейського Союзу, який охоплює всі держави-кандидати. За його словами, поступ України до членства в ЄС став можливим завдяки спільним зусиллям мільйонів громадян.

Про це глава держави написав у соціальній мережі «Х».

Володимир Зеленський наголосив, що цьогорічний звіт Єврокомісії підтвердив — Україна впевнено просувається до членства в Європейському Союзі та готова відкрити переговорні кластери 1, 2 та 6.

«Це найкраща оцінка на сьогодні — доказ того, що навіть під час повномасштабної війни Україна продовжує реформуватися і трансформуватися відповідно до європейських стандартів. Прогрес України на шляху до ЄС досягнутий завдяки зусиллям мільйонів наших громадян», — зазначив президент.

Він також висловив сподівання, що Європейський Союз ухвалить рішучі рішення для усунення всіх штучних бар’єрів на шляху до сильної та єдиної Європи.

«Єдність і сила — два ключові елементи для успіху європейського проєкту та забезпечення безпеки, процвітання і миру для всіх європейських народів. Ми прагнемо спільно зміцнювати Європу та наші цінності», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у проєкті звіту Європейської комісії, зміст якого оприлюднило агентство Reuters, йдеться, що Україна продовжує демонструвати «надзвичайну відданість» євроінтеграційному курсу, попри війну, однак повинна активізувати реформи у сфері верховенства права та посилити антикорупційні зусилля.

У документі зазначено, що попри складні обставини, спричинені російською агресією, Україна зберігає «надзвичайну відданість» шляху до вступу в ЄС. Водночас Єврокомісія наголошує на необхідності більшого прогресу у забезпеченні незалежності судової влади, боротьбі з організованою злочинністю та захисті громадянського суспільства.

Раніше доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер припустив, що Україна зможе стати членом Європейського Союзу, навіть якщо на момент вступу частина її територій залишатиметься окупованою.

Вступ України до ЄС

Ще в восени 2023 року Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні 2024 року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.

Єврокомісар з бюджету Йоханнес Ган, тоді зазначив, що запланований вступ України до ЄС може привести до збільшення бюджету Європейського Союзу до 20%.

Згодом президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконала всі умови для початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.

Слід також нагадати, що Угорщина не планує давати згоду на те, щоб Україна та Європейський Союз відкрили перший кластер переговорів про вступ країни до блоку.

У вересні 2025 року Україна та Європейська комісія розпочали скринінгові зустрічі за останнім кластером переговорів про вступ, що стосується сільського господарства.