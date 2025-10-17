У Європарламенті припустили, що Україна може вступити до ЄС навіть із окупованими територіями

Міхаель Галер заявив, що Україна може вступити до ЄС навіть із окупованими територіями. Фото: interpressnews.ge

Україна зможе стати членом Європейського Союзу, навіть якщо на момент вступу частина її територій залишатиметься окупованою.

Про це заявив доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер в інтерв’ю «Європейській правді».

За словами політика, членство України в ЄС під час активної війни наразі неможливе, адже це означало б безпосереднє втягнення Союзу у воєнний конфлікт. Водночас Галер наголосив, що після встановлення перемир’я вступ України цілком можливий — навіть без повного звільнення територій.

— Тоді ми отримаємо ситуацію, подібну до тієї, в якій була Західна Німеччина. Вона стала членом ЄС, хоча не контролювала Східну Німеччину. Коли ж відбулося возз’єднання, дія німецької конституції автоматично поширилася на всю територію, — пояснив Міхаель Галер.

Євродепутат також навів приклад Кіпру, частина якого окупована, але країна є членом ЄС. На його думку, Україна може пройти аналогічний шлях.

— Навіть якщо у момент припинення вогню не вся Україна перебуває під контролем уряду — ніщо не заважає нам вести переговори про ваш вступ до ЄС, — заявив він.

Міхаель Галер уточнив, що предметом переговорів буде членство всієї України в міжнародно визнаних кордонах, а не лише підконтрольних територій. Коли решта регіонів повернеться під управління уряду, на них автоматично поширюватимуться правила ЄС.

— Наявність окупованих територій точно не завадить Україні стати членом ЄС, — підсумував євродепутат.

Вступ України до ЄС

Ще в восени 2023 року Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні 2024 року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.

А у вересні 2025 року Україна та Європейська комісія розпочали скринінгові зустрічі за останнім кластером переговорів про вступ, що стосується сільського господарства.

Єврокомісар з бюджету Йоханнес Ган, тоді зазначив, що запланований вступ України до ЄС може привести до збільшення бюджету Європейського Союзу до 20%.

Згодом президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконала всі умови для початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.

Слід також нагадати, що Угорщина не планує давати згоду на те, щоб Україна та Європейський Союз відкрили перший кластер переговорів про вступ країни до блоку.