Reuters: Єврокомісія визнає прогрес України на шляху до ЄС, але наголошує на проблемах із корупцією

Єврокомісія визнає прогрес України на шляху до ЄС, але наголошує на проблемах із корупцією. Фото: Ye Pingfan/Photoshot/picture alliance

Україна продовжує демонструвати «надзвичайну відданість» євроінтеграційному курсу, попри війну, однак повинна активізувати реформи у сфері верховенства права та посилити антикорупційні зусилля.

Про це йдеться у проєкті майбутнього звіту Європейської комісії, зміст якого оприлюднило агентство Reuters.

За інформацією видання, у документі зазначено, що попри складні обставини, спричинені російською агресією, Україна зберігає «надзвичайну відданість» шляху до вступу в ЄС. Водночас Єврокомісія наголошує на необхідності більшого прогресу у забезпеченні незалежності судової влади, боротьбі з організованою злочинністю та захисті громадянського суспільства.

Окремо у звіті звертають увагу на занепокоєння, пов’язане з липневими рішеннями, які могли посилити вплив генерального прокурора на діяльність НАБУ та САП. Після протестів влада змінила позицію, однак інцидент викликав реакцію у Брюсселі та європейських столицях.

«Негативні тенденції, що спостерігаються останнім часом, зокрема тиск на антикорупційні органи та громадськість, необхідно рішуче змінити», — йдеться у тексті документа.

Попри підтримку з боку більшості країн ЄС, вступ України до Союзу у короткостроковій перспективі не прогнозується. Київ планує завершити переговори до кінця 2028 року, однак, за словами Єврокомісії, для цього необхідно пришвидшити темпи реформ, насамперед у сфері верховенства права.

У звіті також пропонується передбачити у майбутніх договорах про приєднання більш надійні гарантії для захисту демократичних стандартів і недопущення відступу від зобов’язань, узятих під час переговорів.

Україна подала заявку на вступ до ЄС у лютому 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вступ України до ЄС

Ще в восени 2023 року Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні 2024 року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.

Єврокомісар з бюджету Йоханнес Ган, тоді зазначив, що запланований вступ України до ЄС може привести до збільшення бюджету Європейського Союзу до 20%.

Згодом президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконала всі умови для початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.

Слід також нагадати, що Угорщина не планує давати згоду на те, щоб Україна та Європейський Союз відкрили перший кластер переговорів про вступ країни до блоку.