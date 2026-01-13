«Це секретна інформація», — Сєнкевич про свою заяву щодо підкупу депутатів за вступ до групи

Мер Миколаєва не відповів, чи подав в поліцію заяву про підкуп депутатів. Фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відмовився публічно повідомляти, чи звертався до правоохоронних органів із заявою щодо можливого підкупу депутатів міської ради, назвавши цю інформацію закритою.

Про це він заявив у коментарі «МикВісті» під час звіту про свою діяльність за 2025 рік.

Нагадаємо, раніше міський голова публічно заявляв, що йому відомі факти можливих пропозицій грошей депутатам за приєднання до політичної групи «Санація» та що він планує передати цю інформацію правоохоронним органам.

На запитання про те, на якому етапі перебуває цей процес, Олександр Сєнкевич відповів, що робота триває, зазначивши водночас, що депутати є публічними особами і не визнають фактів можливого підкупу.

— Ми працюємо над цим. Депутати — публічні люди, і зрозуміло, що ніхто з них публічно не визнає, що його підкупали, – сказав Олександр Сєнкевич.

Водночас міський голова відмовився відповідати, чи подавав відповідну заяву до правоохоронців.

— Це секретна інформація, – додав він.

Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»

Як відомо, 30 вересня 2025 року депутати Миколаївської міської ради об’єдналися в нову групу «Санація», яку очолив колишній директор антикорупційного департаменту мерії Андрій Єрмолаєв.

До складу групи увійшли 9 депутатів:

Сергій Кантор (обраний від «Наш край»),

Андрій Єрмолаєв («Пропозиція»);

Світлана Бабаріка («Європейська Солідарність»),

Олександр Розумний («Слуга народу»),

Юрій Степанець («Слуга народу»),

Тетяна Домбровська («Слуга народу»),

Олександр Ковтун (обраний від «Партія Шарія»),

Лариса Дробот (обраний від «Партія Шарія»),

Андрій Кучеренко (обраний від «Партія Шарія»).

За словами Андрія Єрмолаєва, метою об’єднання є «оздоровлення процесів у міській раді Миколаєва».

Мер Олександр Сєнкевич звинуватив депутатку Тетяну Домбровську в прагненні до посади міського голови. За його словами, вона створила групу «Санація», щоб «нагадати про себе».