Сєнкевич заявив, що журналістка МикВісті «не відповідає за свої слова», а на тротуар Панченка не витрачались кошти. Як насправді?

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич різко відреагував на зауваження журналістки МикВісті щодо пріоритетів міської влади, яка взялась за будівництво дороговартісного тротуару через весь мікрорайон Соляні у той час, як там уже протягом останніх близько 10 років у критичному становищі знаходився дюкер через річку Інгул, що забезпечував водою цей мікрорайон.

Про це йшла мова під час пресконференції міського голови, яка відбулась вчора, 13 січня.

Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва, фото МикВісті

Як відомо, кілька днів тому сталась аварія на дюкері, що забезпечував водопостачання мікрорайонів Соляні, Північний та Тернівка, в результаті чого без водопостачання та водовідведення (каналізації) залишились 40 тисяч мешканців. Міська влада організувала підвезення води до мікрорайонів та обіцяє виконати тимчасовий ремонт до 18 січня. Однак на капітальний ремонт дюкера — фактично будівництво нового потрібно близько 50 мільйонів гривень, які міська влада хоче отримати від донорів, зокрема, ведуть переговори з Данською радою у справах біженців. Про проблему з критичним станом дюкеру відомо щонайменше з 2017 року, проте, як заявив мер Олександр Сєнкевич, до сьогодні в цьому не було критичної потреби.

— А чому це не пріоритет? Місто виділяє 16 мільйонів на те, щоб побудувати тротуар у мікрорайоні Соляні, але не може знайти трохи більше коштів для того, щоб побудувати новий дюкер у тому ж мікрорайоні?, - запитала журналістка «МикВісті» Катерина Середа.

На це міський голова Олександр Сєнкевич звинуватив журналістку у тому, що вона «не відповідає за свої слова».

— Чому місто виділяє? Де ви... Катерино, які 16 мільйонів? Скажіть просто, щоб ми тут всі знали. Ви відповідаєте за свої слова? Про те що місто виділяє 16 мільйонів?, - запитав Олександр Сєнкевич. — Звичайно... Можливо, там 18 мільйонів, - сказала журналістка. — Ви не відповідаєте за свої слова. Добре, давайте перевіримо, скільки грошей було витрачено на тротуар в цьому році, - сказав Олександр Сєнкевич.

Журналістка, у свою чергу, сказала, що з підрядником уже уклали дві додаткові угоди та продовжили роботи з будівництва тротуару до лютого цього року.

— А гроші є?, - запитав мер Миколаєва. — Роботи ведуться, - відповіла Катерина Середа. — Ну ви так кажете. Скільки грошей виділили в 2026 році, на додаткові угоди на тротуар? Нуль, - сказав міський голова. — Здається, 11 мільйонів уже виплатили, - сказала Катерина Середа. — Дякую. Я перевірю цю інформацію. Я надам вам цю інформацію, скільки витрачено грошей на цей проєкт і яка його загальна вартість, - сказав в результаті Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, пів року тому, під час своєї минулої пресконференції міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував будівництво двох кілометрів тротуару через весь мікрорайон Соляні. Тоді Олександр Сєнкевич заявив, що отримав велику кількість звернень від мешканців мікрорайону з проханням оновити тротуар.

Частина тротуару в Соляних яку вирішили замінити плиткою за 16 мільйонів гривень, фото МикВісті

1 серпня Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради за результатами проведеного тендеру уклав угоду з компанією «Світ Архітектури та Будівництва» на капітальний ремонт тротуару по проспекту Героїв України (непарна сторона) від перехідного мосту через р. Інгул до автостанції "ОРІОН" (Тернівське кільце). Загальна сума договору склала 16,8 мільйона гривень. Роботи мали виконати до 28 листопада 2025 року, проте згодом були укладені дві додаткові угоді зі змінами термінів, тепер роботи мають бути завершені до 25 лютого 2026 року.

За договором, підрядник отримає 16,8 мільйона гривень за новий тротуар по проспекту Героїв України, скриншот з документу

За даними ресурсу Міністерства фінансів Spending.gov.ua, у грудні Департамент житлово-комунального господарства перерахував компанії «Світ Архітектури та Будівництва» за ремонт тротуару загалом 11 мільйонів 280 тисяч гривень сімома платежами, чотири з яких ДЖКГ зробив в останні дні бюджетного року, а саме 24 грудня 2025 року. Залишок невиплачених за договором коштів складає 5,5 мільйона гривень.

Департамент ЖКГ виплатив уже понад 11 мільйонів за ремонт тротуару у Соляних, скриншот з сайту Spending.gov.ua

Окрім вартості безпосередньо робіт з облаштування тротуару, є також сукупні витрати, пов‘язані з виготовленням проектно-кошторисної документації, технічним наглядом та авторським наглядом. Тож загальна вартість тротуару по проспекту Героїв України складе 18 мільйонів 35 тисяч гривень.

Ідейним натхненником облаштування нового тротуару вздовж усього мікрорайону Соляні є депутат від «Пропозиції», голова планово-бюджетної комісії міськради Федір Панченко. Там знаходиться його виборчий округ. Загалом, за його словами, проєкт включав у себе ще облаштування велодоріжки, майданчики, проте так його вартість склала б понад 40 мільйонів гривень, розказував Федір Панченко в коментарі МикВісті у серпні 2025 року.

Станом на зараз 40 тисяч жителів Соляних залишаються без води та каналізації, але з недобудованим тротуаром, на який уже витрачено 11,2 мільйона гривень. Роботи з санації для відновлення тимчасової роботи аварійного дюкера тривають, повідомляють у міській раді Миколаєва.

Працівники водоканалу та компанії ВіК Технології займаються ремонтом аварійного дюкера, фото пресслужби міськради Миколаєва

Раніше повідомлялось, що аварійний дюкер у мікрорайоні Соляні у Миколаєві, через який без води лишились більше 40 тисяч містян, не ремонтували через брак коштів і відсутність «екстремальної потреби».