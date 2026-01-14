Трамп вважає, що контроль США над Гренландією посилить НАТО. Фото: aspi.com.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північноатлантичний альянс стане ефективнішим, якщо Гренландія перебуватиме під контролем Сполучених Штатів.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами американського президента, Гренландія має ключове значення для національної безпеки США. Він наголосив, що НАТО має сприяти Вашингтону у встановленні контролю над островом, аби не допустити посилення впливу Росії або Китаю в регіоні.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«У військовому плані, без величезної сили Сполучених Штатів, яку я створив під час свого першого терміну і зараз виводжу на новий і ще вищий рівень, НАТО не буде ефективною силою або засобом стримування — навіть близько! Вони це знають, і я теж. НАТО стане набагато потужнішим і ефективнішим, якщо Гренландія буде в руках Сполучених Штатів», — написав він.

Дональд Трамп також заявив, що Гренландія є важливою складовою так званого «Золотого купола» — оборонного проєкту, який реалізують Сполучені Штати. На його думку, без дій США контроль над островом можуть отримати інші держави, що, за його словами, є неприйнятним сценарієм.

Окремо президент США підкреслив, що без американської військової потужності НАТО не зможе залишатися ефективним інструментом стримування. Він заявив, що саме завдяки силі США Альянс зберігає свою дієздатність, а контроль над Гренландією зробить НАТО ще сильнішим.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні володіти Гренландією, аби не допустити її захоплення Росією або Китаєм.

Також заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер заявляв, що Вашингтон вважає Гренландію необхідною складовою американської системи безпеки та наполягає на її входженні до складу Сполучених Штатів. При цьому він не став виключати можливість силового сценарію.

Водночас сама Гренландія неодноразово наголошувала, що не має наміру ставати частиною Сполучених Штатів. А прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії є серйозними і їх не варто сприймати як риторику.

Крім цього, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер веде консультації з європейськими партнерами щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії з метою зміцнення безпеки в Арктичному регіоні.