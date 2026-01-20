Зеленський: Україна не направлятиме військових до Гренландії

Фото: THE SUN, PA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядала й не розглядатиме можливість направлення своїх військових до Гренландії.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами, повідомляє «Європейська правда».

За словами глави держави, для цього є кілька причин. Насамперед — повномасштабна війна проти Росії, у межах якої всі українські військові задіяні на фронті.

— Що стосується наших військових, ви знаєте, у нас війна, всі наші військові на фронті, — наголосив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що Україна не отримувала жодних запитів із цього приводу від Данії. Президент підкреслив, що має добрі особисті відносини з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

— У нас з Метте дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталася, — сказав він.

Крім того, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що Україна не є членом Північноатлантичного альянсу, що також унеможливлює подібні рішення.

— Думаю, тому що всі розуміють: Україна не в НАТО, нас не беруть в НАТО — усе це зрозуміло, — додав президент.

США та Гренландія

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати мають отримати контроль над Гренландією, аби не допустити посилення впливу Росії або Китаю в Арктиці. На його переконання, питання безпеки острова безпосередньо пов’язане з інтересами США та НАТО.

Подібну позицію раніше озвучував і заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер. За його словами, Вашингтон розглядає Гренландію як важливий елемент американської системи безпеки та наполягає на її входженні до складу Сполучених Штатів. При цьому він не виключав і силового сценарію.

Водночас влада Гренландії неодноразово підкреслювала, що не має наміру ставати частиною США. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголошувала, що заяви Дональда Трампа щодо Гренландії є серйозними і їх не варто сприймати як політичну риторику.

На тлі загострення дискусії навколо безпеки в Арктиці прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проводить консультації з європейськими партнерами щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії для посилення регіональної безпеки.

Сам Дональд Трамп також заявляв, що Північноатлантичний альянс став би ефективнішим, якби Гренландія перебувала під контролем США. Крім того, він звинуватив Данію в тому, що протягом 20 років вона не змогла забезпечити належний захист острова від загроз з боку Росії, додавши, що «тепер це питання буде вирішене».

Нагадаємо, нещодавно Financial Times писало, що лідери Європейського Союзу під час зустрічей із президентом США Дональдом Трампом у Давосі зосередяться не на гарантіях безпеки для України, а на ситуації навколо Гренландії.

Раніше європейські посадовці планували використати Всесвітній економічний форум для отримання від США чітких зобов’язань щодо безпеки України після завершення війни з Росією. Однак напередодні зустрічей пріоритети змінилися.