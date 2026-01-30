 Кремль заговорив про тимчасове припинення ударів по Україні

У Кремлі заявили, що утримаються від ударів по Україні до 1 лютого

Кремль заговорив про тимчасове припинення ударів по Україні. Фото: Reuters

Росія погодилася «утриматися» від атак по Україні до 1 лютого на прохання президента США Дональда Трампа.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські медіа, зокрема «РИА Новости».

За словами Дмитра Пєскова, таке рішення в Москві пояснюють бажанням «створити сприятливі умови для переговорів».

Він також згадав, що 1 лютого може відбутися новий раунд переговорів в Абу-Дабі — цю інформацію раніше публікували іноземні медіа.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що особисто просив Володимира Путіна припинити удари по Україні на тлі сильних морозів, і той «погодився». До цього російські та українські Telegram-канали писали, що військові з обох боків отримали вказівки не атакувати енергетичні об’єкти.

Водночас президент України Володимир Зеленський 30 січня наголосив, що жодних прямих домовленостей між Києвом і Москвою щодо припинення ударів по енергетиці немає. За його словами, це була ініціатива США, і Україна готова діяти дзеркально лише у разі, якщо Росія дотримуватиметься цих умов.

Також Володимир Зеленський зазначив, що минулої ночі російські війська дійсно не атакували енергетичні об’єкти України, натомість вони зосередилися на ударах по логістиці.

