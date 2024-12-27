Для Коблевого за ₴9,5 млн розроблять план просторового розвитку: територію досліджуватимуть з дрона

Коблеве Миколаївської області, фото: koblevo.live

До кінця 2025 року для Коблівської громади Миколаївської області мають розробити комплексний план просторового розвитку території.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив голова Коблівської сільської ради Володимир Панич.

— До нього входить вся інвентаризація земель, у тому числі вільних, на яких будуть розташовані й заплановані якісь об'єкти. Це буде основний документ, згідно з яким громада буде далі розвиватися і замовляти всі проєкти. Без цього ми не можемо просувати ніякі проєкти. Ми вирішили трошки виділити якусь копійку, щоб розпочати його, – пояснив він.

План розвитку міститиме інформацію про землі усіх 12 сіл громади, уточнив він: Анатолівки, Бессарабки, Виноградного, Глибокого, Коблевого, Лугового, Морського, Новофедорівки, Рибаківки, Тузли, Українки та Федорівки.

— Це буде аерофотозйомка. Усю територію нашої громади зніматимуть з допомогою дрону. Буде встановлюватись межа громади. Ми вже будемо чітко розуміти, де у нас природоохоронні землі, де землі лісового фонду, – додав Володимир Панич.

Розробити план просторового розвитку мають до кінця 2025 року, на це планують витратити 9,5 мільйона гривень, свідчать дані на сайті публічних закупівель ProZorro.

Коблівська сільська рада уклала договір на виконання цих робіт з компанією «Консорціум «Архізем Україна». Вона зареєстрована у Києві й працює понад 4 роки, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Основний вид діяльності компанії – інжиніринг, геологія та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Її власник – Олександр Рябченко.

Перелік термінів та робіт, які має виконати підрядник під час розробки плану, скриншот з угоди між сільрадою та підрядником Перелік термінів та робіт, які має виконати підрядник під час розробки плану, скриншот з угоди між сільрадою та підрядником

Нагадаємо, у Коблевому на Миколаївщині хочуть відкрити частину пляжів до літа 2025 року. Підприємці наполягають на відновленні туристичного сезону за прикладом Одеси.