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«Треба зробити», — ДЖКГ Миколаєва про необхідність будівництва тролейбусної лінії в Корабельний район

У Миколаєві хочуть завершити проєкт у Корабельному районі. Фото: архів «МикВісті»У Миколаєві хочуть завершити проєкт у Корабельному районі. Фото: архів «МикВісті»

Будівництво тролейбусної лінії до Корабельного району, яке було призупинене ще до повномасштабного вторгнення, залишається актуальним для Миколаєва, попри закупівлю тролейбусів з автономним ходом.

Про це під час брифінгу заявив директор ДЖКГ Миколаївської міськради Дмитро Бездольний, коментуючи перспективи відновлення проєкту у 2025 році, пишуть «МикВісті». 

За словами Дмитра Бездольного, будівництво тролейбусної лінії у Корабельний район все одно потрібно завершити, адже автономні тролейбуси не вирішують усіх проблем.

— По-перше, тих тролейбусів з автономним ходом, які наразі є, їх все одно недостатньо. По-друге, я вважаю, що потрібно завершити цей проєкт. Це віддалений район. Крім того, транспорт з автономним ходом можна буде спрямувати на інші маршрути, де немає контактної мережі або пускати до цього району транспорт змішаного типу, — розповів Дмитро Бездольний.

Дмитро Бездольний нагадав, що частина робіт із будівництва лінії була виконана департаментом ЖКГ й введена в експлуатацію, але подальше завершення проєкту було передано КП «Миколаївелектротранс».

— Минулого року ми провели певну роботу, щоб розділити пускові комплекси, і та частина, яка була виконана свого часу департаментом, була введена в експлуатацію, а інші пускові комплекси з проєктом ми передали на «Миколаївелектротранс», — додав він.

Тролейбусна лінія у Корабельний район

Будівництво тролейбусної лінії у Корабельний район розпочали у 2020 році. Передбачалось, що нова тролейбусна лінія завдовжки більше 8 кілометрів пролягатиме від автовокзалу до Жуковського кільця. За маршрутом планували облаштувати 16 нових зупинок та 240 сучасних ліхтарів.

Договір на 47,1 мільйона гривень було укладено з ТОВ «Світлолюкс-Електромонтаж», яка зобов'язалась завершити роботи до 15 грудня 2021 року. В рамках будівництва тролейбусної лінії до Корабельного району підрядник встановив опори від автовокзалу до вулиці Авангардної.

Але у 2021 році роботи сповільнилися, і до кінця року контракт із підрядником був розірваний. На той момент було освоєно 17,4 мільйона гривень із запланованих 47 мільйонів. 

Цю ідею вирішили відновити у 2024 році. В коментарі «МикВісті» директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана раніше розповів, що у 2025 році планується завершити всі роботи, включаючи закупівлю контактної мережі та підготовку території.

Проєкт будівництва тролейбусної лінії в Корабельний район Миколаєва мають розробити до 15 березня 2025 року. На це витратять 213 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в жовтні 2024 року у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена. 

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