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Влада Очакова визначилась з заробітною платою будівельникам, які відновлюватимуть місто

Очаків Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»Очаків Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

Заробітна плата будівельників, що займатимуться відновленням Очакова у 2025 році, за кошторисом має складати 18 тисяч гривень. 

Відповідне рішення ухвалив 28 січня виконавчий комітет Очаківської міської ради, пишуть «МикВісті»

Йдеться про заробітну плату для фахівців, що виконуватимуть роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту об'єктів, роботи з яких виконуються коштом бюджету Очакова. 

Тепер виконавчі органи, комунальні підприємства, заклади та установи міської ради мають вказувати 18 тисяч гривень заробітної плати, коли складатимуть кошторисну документацію для інвестора.

Які проєкти опублікувала влада Очакова у DREAM?

Наразі влада Очакова розраховує знайти через державну систему DREAM фінансування декількох проєктів у місті. Це будівництво туристично-інформаційного центру, на який потрібно 4 мільйони гривень.

Ще міська влада планує збудувати реабілітаційний центр для ветеранів та інвалідів війни. Вартість будівництва наразі оцінюють в 190 мільйонів гривень, а тривалість робіт — 4 роки.

Водночас через систему DREAM шукають донора, який профінансує відбудову зруйнованого російським обстрілом палацу культури Очакова — на це потрібно 10 мільйонів гривень.

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